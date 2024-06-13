نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يجعل البكتيريا المعوية مفيدة.. دراسة توضح

يزيد نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي من عدد البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء، وأظهرت الدراسة أن عددا كبيرا من الخضروات والأسماك وزيت الزيتون يزيد من مستوى هذه البكتيريا بنسبة 10٪ تقريبا.

إن تناول نظام غذائي متوسطي يزيد من عدد البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء ويتذكر العلماء من مركز ويك فورست المعمداني الطبي في ولاية كارولينا الشمالية أن البشر لديهم ما يقرب من ملياري بكتيريا "جيدة" و"سيئة" في الجهاز الهضمي.

وإذا لم يتم الحفاظ على توازنهم، فإن مجموعة متنوعة من جوانب صحة الإنسان تعاني، وتظهر العديد من الدراسات أن اضطرابات هذا التوازن يمكن أن تصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل في الجهاز المناعي وحتى الاكتئاب.



والآن أظهرت الدراسة أن مستوى البكتيريا "الجيدة"، وخاصة الملبنة، المتعلقة بالبروبيوتيك، أعلى بكثير لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا متوسطيا.



خلال التجربة، زرع العلماء مجموعة من الحيوانات على نوعين من التغذية البشرية. تم اختيار الحيوانات لهذا الغرض لأن فعالية بعض الوجبات الغذائية في البشر عادة ما يتم تقييمها ببساطة عن طريق الأسئلة، ولكن هذا النهج لا يمكن أن يكون موضوعيا تماما.



وتلقت مجموعة واحدة من الحيوانات نظاما غذائيا غربيا نموذجيا يحتوي على الكثير من الدهون والكوليسترول والسكريات المكررة، واستخدمت مجموعة أخرى نظاما غذائيا متوسطيا.

ويحتوي كلا النوعين من الطعام على الزبدة والبيض والسكروز، وكانا متشابهين تماما من حيث السعرات الحرارية. تم تلخيص نتائج التجربة بعد 30 شهرا، عندما قدر العلماء عدد البكتيريا في الجهاز الهضمي للحيوانات.

اتضح أن تغذية البحر الأبيض المتوسط هي التي توفر أكبر مجموعة متنوعة من البكتيريا المعوية، ويعتقد الباحثون أن البيانات التي حصلوا عليها ستكون مفيدة لمزيد من العمل الذي يهدف إلى فهم كيفية تأثير الوجبات الغذائية على صحة الإنسان.

وهذا مهم بشكل خاص في الوقاية من السمنة والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية.

ما لا تعرفه عن البكتيريا المعوية

يحدث فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة عندما يكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، خاصة أنواع البكتيريا التي لا توجد عادة في هذا الجزء من السبيل الهضمي وتُدعى هذه الحالة المرضية أحيانًا متلازمة العروة العمياء.

ينتج فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة عادة عندما يبطئ أحد الظروف – مثل الجراحة أو المرض – من مرور الطعام والفضلات في السبيل الهضمي، مما يخلق بيئة ملائمة لنمو البكتيريا. تسبب هذه البكتيريا الزائدة الإسهال وقد تسبب فقدان الوزن وسوء التغذية.