إعلان نتائج آداب عين شمس للفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الآداب في جامعة عين شمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

إعلان نتائج أقسام آداب عين شمس

وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية آداب عين شمس أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاتي للعام الجامعي 2023-2024.

وذلك للأقسام التي انتهت أمتحاناتها خلال، هذا الاسبوع وهي:

١- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

٢- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ( الشعبة العامة، وشعبة نظم المعلومات الجغرافية).

٣- قسم اللغات الشرقية ( شعبة التركي، شعبة الفارسي، شعبة الأوردو).

٤- قسم الحضارة واللغة الأوربية القديمة.

٥- قسم الدراما والنقد المسرحي.

٦- قسم المكتبات والمعلومات.

٧- قسم اللغة العبرية وآدابها.

وسيتم اليوم الخميس إعلان باقي نتائج الأقسام لكلية آداب عين شمس وهي قسم آثار بشعبه الثلاث (شعبة مصري، شعبة يوناني، شعبة أسلامي) فضلا عن نتائج قسمي: الإرشاد السياحي، والإعلام، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والبرنامج المميز( الدراسات العبرية الإسرائيلية).

وأشاد الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل كلية آداب عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء التجهيز للإمتحانات بداية بإعداد الجداول، وتوزيع اللجان، وتشكيل الكنترولات، والقيام بالتصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات وانتهاء برفعها على المنصة.

وتقدمت الدكتورة حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الإمتحانات: رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات، وحدة الخدمات الطلابية الرقمية، وحدة القياس والتقويم والرصد الإلكتروني، وأعضاء هيئة التدريس، وشئون الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب، والملاحظين والمعاونين، على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز الامتحانات واعلان النتائج لأبنائنا الطلاب والطالبات.