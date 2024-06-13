مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار مصنع بالهند

أعلنت الشرطة الهندية أن خمسة عمال على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون إثر وقوع انفجار اليوم "الخميس" في مصنع لإنتاج المتفجرات بالقرب من مدينة "ناجبور" في ولاية "ماهاراشترا".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع أثناء قيام العمال بتخزين المتفجرات،مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل حول أسباب وملابسات الانفجار.

وزير خارجية العراق: موقفنا ثابت تجاه وقف إطلاق نار دائم في غزة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، موقف بلاده الداعي لوقف إطلاق نار دائم وليس مرحلي في قطاع غزة.

وأضاف حسين -خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقر كني، أوردته قناة "العربية الحدث"- أن المنطقة تشهد توترات وحروب ومن الضروري التحاور من أجل التوصل لحلول سلمية، لأن الوضع الأمني في المنطقة في خطر، محذرا من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على جنوب لبنان سيكون له تداعيات خطيرة في على المنطقة.

ومن جهته أكد وزير خارجية إيران بالإنابة، علي كني، ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة تقديم المساعدات للمدنيين في غزة دون قيد أو شرط.

إيلون ماسك يحصل على تأييد غالبية مساهمي "تسلا" لخطة التعويضات الخاصة به

أعلن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" أن مساهمي المجموعة يصوتون "بأغلبية كبيرة" للموافقة على خطة التعويضات الخاصة به.

وقال ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلها راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إنه تم تمرير كل من قراري المساهمين في تسلا حاليا بأغلبية كبيرة" في إشارة إلى قرارات الموافقة على خطة التعويضات البالغة 56 مليار دولار ونقل المقر القانوني لشركة تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس ..إلا أن النتائج الرسمية للتصويت لم تنشر بعد.

يذكر أن شركة "تسلا" متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية ،وتقع في كاليفورنيا .