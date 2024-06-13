مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يُحييان حفل متحف الحضارة

بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاحه..

أحتفل متحف الحضارة بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاحه بالمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة حفل غنائي























































، وأحياه المطربان مدحت صالح و ريهام عبد الحكيم،بقيادة المايسترو ناير ناجي، حيث شهدت الإحتفالية حضوراً جماهيرياً واسعًا، علي رأسهم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة،وجمع كبير من محبي الفن والموسيقى.

ويأتي حفل "صوت السينما" ضمن مبادرة "مصر الخالدة Eternal Egypt "،والتي أطلقها المتحف فى إطار سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية بالتعاون شركة RMC، لتقديم مختلف الألوان الموسيقية والغنائية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتهدف إلى إحياء التراث الحضاري المصري باللغة العربية ومختلف اللغات، والترويج للموسيقى والفن المصري.

من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ان الحفل يأتي في إطار مجموعة من الفعاليات التي ينظمها المتحف احتفالًا بمرور ثلاث أعوام على افتتاحه ، وفي إطار جهوده لإحياء التراث الفني والغنائي، والحفاظ على الإرث الثقافي ، بالإضافة إلى أن إقامته في المتحف بمثابة مزج للقوى الناعمة المصرية للفن فى واحدة من أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في مصر ، وبالشكل الذي يليق بصرح ثقافي مثل المتحف،ومن أجل إبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية محلياً وعالميًا،بما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر،حيث تعد الموسيقي من أرقى أنواع الفنون العالمية.

هذا وقد أحيا الحفل الثنائي المطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم ، حيث قدما مجموعة مميزة من أجمل الأغاني وموسيقى الأفلام السينمائية المصرية التي لا تُنسى ، وغنى المطرب مدحت صالح أغنية زي ما هي حبها من فيلم مافيا،أغنية يا حلو صبح من فيلم شاطئ الأسرار،وأغنية أسمر يا أسمراني وأغنية تخونوه من فيلم الوسادة الخالية، وأغنية طير بينا يا قلبي من فيلم دايما معاك، وأغنية بتلوموني ليه من فيلم حكاية حب.

وغنت المطربة ريهام عبد الحكيم أغنية وحياة عينيك من فيلم الزوجة 13، وأغنية إيه هو ده من فيلم الشموع السوداء، وأغنية تمر حنة من فيلم تمر حنة، وأغنية حكايتي مع الزمان من فيلم حكايتي مع الزمان، وأغنية قلبي دليلي من فيلم قلبي دليلي، وأغنية فيها حاجة حلوة من فيلم عسل أسود، واختتم المطربان الحفل بأغنية حبيبي يا عاشق من فيلم شورت وفانلة وكاب .

جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وشركة اي فاينانس، وبنك القاهرة ، وبنك saib ، وسوماباي ، وقناة القاهرة والناس ، وجريدة الشروق والمصرى اليوم ،ومجلة البيت ونصف الدنيا ،و إذاعة نجوم إف إم ،وشركات كل من ايديتا وسي سي بلاس ، وآڤيس بادچيت.



