إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة على طاولة اجتماعات محافظ سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع وحدة تقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، لبحث إنهاء إجراءات التقنين، والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، بحضور السيد عبد العليم التهامي مدير وحدة التقنين، ولجان التظلمات بإدارة الأملاك بالديوان العام .

واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع ما انتهت إليه المنظومة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة على المنظومة 13774 طلب، وتم إرسال 11413 طلب منها إلى المساحة العسكرية، وبلغ عدد الموافقات العسكرية 8708 موافقة، وتم التعاقد على 6950 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية مليار و 287 مليون و 171 ألف جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 1758 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، ووجه المحافظ بسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.

وفي سياق آخر شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة، وذبح الأضاحي بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، والصحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتكثيف الحملات ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر، ورصد أي حالات للذبح خارج المجازر.

ووجه " الفقي " بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، وتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة.

وتابع محافظ سوهاج، استعدادات مديريات التموين والطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وإحكام الرقابة والسيطرة على أماكن تداول السلع الغذائية خلال أيام العيد.

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية، واللحوم الطازجة البلدية، واللحوم والدواجن المبردة، وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة، والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية، والخبز، والمواد البترولية، والبوتاجاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق .

وأوضح "إبراهيم" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم بفروعها بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات مشروع "عربيتي"، وأفرع مشروع "جمعيتي" المنتشرة بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى توفير الشركة كميات من السكر والزيت والشاي، والأرز والمكرونة، واللحوم، وجميع السلع الأخرى.

وأشار إلى تواجد 4 منافذ " أمان " ثابتة تابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظة، و عدد 6 معارض تابعة لمبادرة " كلنا واحد"، وكذلك 21 منفذ تابع للمنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة، و9 سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة تعرض 58 نوع من السلع المختلفة، بالإضافة إلى شوادر اللحوم التي تقام للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة .