محافظ قنا يهنئ رئيس الجمهورية و7 مسؤولين بحلول عيد الأضحى

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببرقيات تهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و7 مسؤولين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قال المحافظ، في نص البرقية "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، بحلول عيد الأضحى المبارك.

داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من أهداف حفظكم الله لمصر زعيما وقائدا لها.

كما بعث محافظ قنا أيضًا برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الوزراء بهذه المناسبة العطرة.

وهنأ المحافظ أهالي محافظة قنا والقيادات الشعبية والتنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

وفود للتهنئة:

وفي سياق ذي صلة، زار الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس ووفد من القساوسة، اليوم الخميس، ديوان عام محافظة قنا، لتهنئة المحافظ والمسؤولين بحلول عيد الأضحى المبارك.

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ضم الوفد المرافق للمطران، القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، والقمص مكاري كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة، وممدوح أندراوس مدير العلاقات العامة بمطرانية دشنا.

رحب المحافظ، بالوفد الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها.

وقبل يومين، استقبل المحافظ،، وفد الكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهاني بحلول عيد الأضحي المبارك، ضم الوفد كل من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر وقنا.

والأب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا.شها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.