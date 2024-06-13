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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق المرحلة الثالثة من برنامج "حوار الأجيال"

برنامج منهجية حوار
برنامج "منهجية حوار الأجيال - الجلسات التشاورية"

أطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثالثه من برنامج "منهجية حوار الاجيال -  الجلسات التشاورية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فى محافظتي الجيزة والشرقية من خلال منسقين وميسرين وباحثين تم اختيارهم من بين أبناء قرية ميت حمل مركز بلبيس الشرقية وقرية بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة  والذي تم تدريبهم على مهاراتإدارة الحوار بصورة تبادلية تتسم بطابع من الايجابية والتفاعل وكذلك كيفية تطبيق منهجية حوار.

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الجدير بالذكر أن "جلسات حوار الأجيال" تهدف إلى خلق حوار مجتمعي موسع بين الأجيال المختلفة بمنهجية جديدة لتغيير منظومة القيم و الممارسات السلبية المتوارثة ضد المرأة والفتاة مثل الزواج المبكر و الختان وقضايا العنف ضد المرأة حيث تم عقد ١٦ جلسة تشاورية استهدفت ٤٠٠ من المستهدفين من القرى المختارة.

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