حياة كريمة: مبادرة "تقدر في 10 أيام" تساعد الطلاب على تخطي التوتر

قالت الدكتورة أمل غنيم، منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن حياة كريمة تقدم مبادرة "تقدر في 10 أيام" للعام الثاني على التوالي، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر الناجم عن الامتحانات.

العام الماضي استهدفت المبادرة على المكون الأكاديمي فقط من الخبرة السابقة والتجربة

وأضافت "غنيم"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في العام الماضي استهدفت المبادرة على المكون الأكاديمي فقط من الخبرة السابقة والتجربة، وتمت إضافة المكون النفسي أو الدعم النفسي المقدم للطلاب هذا العام.

وتابعت: "بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر ووزارة التربية والتعليم قدمنا للطلاب مبادرة تقدر في 10 أيام، تتمثل في مراجعة لمنهج الثانوية العامة في 10 أيام لكل المنهج، والشكل الأكاديمي تواجد في قناة المؤسسة، من خلال عمل محاضرات أونلاين في المراجعة، والنزول للمدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات، كما جرى توفير بي دي إف للطالب الذي لم يستطع القدوم ونشرها في كل جروبات المدارس".

عدم الضغط على أعصاب الطالب

وواصلت: "المكون النفسي جاء من محاضرات أونلاين سواء للطلاب أو أولياء الأمور، حتى لا يتم الضغط على أعصاب الطالب، من خلال دعمهم وتطوير فكرهم".

جدير بالذكر أن الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة في الغربية، قالت إن مبادرة "تقدر في 10 أيام" من المبادرات المميزة والعظيمة التي أطلقتها حياة كريمة، وشملت 26 محافظة على مستوى الجمهورية، واستهدفت 150 ألف طالب، وتواجدت المبادرة في 10 إدارات تعليمية بالغربية، وخصص 12 مكانا للمراجعة.

وأضافت "سامي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة في الغربية استهدفت 15 ألفا و525 طالبا، وتم استهداف العدد الأكبر من الطلاب، لافتة أن المحاضرات لم تقتصر فقط على المناهج المكثفة التعليمية، ولكن هناك أيضا محاضرات للدعم النفسي سواء للطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت إلى أن المبادرة تجرى بالتنسيق ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة "فاهم" والقصر العيني ومركز الدعم النفسي وتطوير الذات، كما أن المبادرة استهدفت الطلاب من ذوي الهمم خاصة من فاقدي البصر، والمحاضرات تقدم أونلاين عبر تطبيق "زووم"، ويمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني أو "اليوتيوب" الخاص بقناة مؤسسة حياة كريمة.