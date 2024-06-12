مشروعات حياة كريمة تدخل الخدمة وترسم البسمة على وجوه أهالي زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا موسعا ظهر اليوم ، لمتابعة موقف استلام وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، موجها بسرعة تشغيل المشروعات التي تم نهوها لتقدم خدماتها للمواطنين في اسرع وقت ممكن، حتى يشعر المواطن بما تم من انجاز على أرض المحافظة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.، جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ، العميد اكرامي مدير إدارة الحماية المدنية ، مديري مديريات الزراعة ، الشباب والرياضة ، الطب البيطري ،التضامن الاجتماعي ، المواقف ، الإسعاف ،وكيل مديرية الصحة ، المكتب الفني .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت التطوير الشامل للريف المصري، تحقق إنجازات في كل يوم على أرض قرى زفتى فتم الانتهاء من مشروعات وبدء التأثيث والتشغيل التجريبي للأخرى لتنطلق أيادي السعي نحو الخير وتبدأ أولى خطوات الحصاد بتشغيل المشروعات التي تخدم 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.

مشيرا الى انه تم التشغيل التجريبي ل 151 مشروع متنوعة بين مدارس ومراكز شباب مكاتب بريد ونقاط شرطة ، وحدات صحية ، تضامن اجتماعي ، مجمعات زراعية بيطرية ، تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين في 54 قرية بمركز زفتى .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة نهو إجراءات تشغيل المجمعات الحكومية لتقدم خدماتها للمواطنين عقب اجازه عيد الأضحى المبارك .

كما ناقش رحمي موقف استلام وتشغيل المتبقي من منشات الشباب والرياضة ، الصحة ، الإسعاف ، التضامن الاجتماعي ، المجمعات الزراعية البيطرية ، الحماية المدنية .

الجدير بالذكر ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركز زفتى يضم 876 مشروعا تم نهو 758 لخدمة 54 قرية يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.