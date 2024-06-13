انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان غريق داخل مياه النيل، و تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شخص في العقد الخامس من عمره مجهول الهوية، عُثر عليه طافيًا في مياه النيل أمام قرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه الميل أمام قرية كفر سرنجا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لذكر في العقد الخامس من عمره، مجهول الهوية، ولا يوجد معه أوراق إثبات شخصية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف هوية الشخص وملابسات غرقه.