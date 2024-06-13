لاعبة فنون قتالية: بكون محاربة في القفص وبنت مع الناس (شاهد)

أكدت روان شاكر، لاعبة الفنون القتالية المختلطة، أنها بدأت مسيرتها في رياضة الكيك بوكسينج، مشيرة إلى أنها ما تزال في سن صغير، خاصة أن الرياضة تعزز ثقة البنت في نفسها.

بكون محاربة في القفص وبكون بنت مع الناس وفي البيت

وأضافت شاكر خلال لقائها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أنها تستطيع الفصل بين حياتها العملية والتعامل مع الآخرين، معلقة: “بكون محاربة في القفص وبكون بنت مع الناس وفي البيت”.

وأشارت لاعبة الفنون القتالية المختلطة إلى أنها حصلت على برونزية العالم في رياضة الكيك بوكسينج، مشددة على أن فترات الإعداد من أصعب فترات الألعاب القتالية.

متعرضتش لأي موقف ضايقني خارج الحلبة من الشباب

وتابعت لاعبة الفنون القتالية المختلطة: “متعرضتش لأي موقف ضايقني خارج الحلبة من الشباب، ومينفعش أخبي أنوثتي وسط الناس”.

جدير بالذكر أنه تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة انطلقت منذ شهر بطولة "قاضية"، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بنادي مدينتي الرياضي، بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب للمنافسة على لقب البطولة وتحسين التصنيف المحلي والعالمي للعبه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة ،على استضافة وتنظيم كبرى البطولات المحلية والعالمية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة.

قال مصطفي القاضي المدير التتفيذي للبطولة ، أن بطولة قاضية تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشارك في النسخة الثالثة 24 لاعبًا، من بينهم 16 مصري و8 أجانب من جنسيات عربية العراق، والمغرب، والأردن، ومن دول نيجريا، وباكستان، والهند، وأذربيجان، والبرازيل.



وتقام 12 مباراة ببطولة قاضية، تبدأ بمواجهة إسماعيل جمال مع عاصم غانم، يليه محمود أحمد مع بيشوي جابر، وعبد الرحمن سيد مع أدهم إيهاب، وستيفين نزيكون مع زكريا بيتشي، وأحمد طارق مع محمد عزام، وعلاء الدين خطاب مع محمد الديب، ولينا فياض مع دينا عثمان، ومحمد الزناتي مع محمد جمال، وإسماعيل خام مع سيركيهان فاليلي، وجوناثان كارلوس تيستا مع محمد سمير، ورياض حمزة مع أحمد السيسي، وراحول راجو مع محمد سالم شهدت البطوله حضور نجوم الرياضة ونجوم الفن والمجتمع وقيادات وزاره الشباب والرياضة