رابط التقديم في جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية 2024

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو رابط التقديم في جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) للعام الحالي 2024.

ونبهت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بموافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الأوراق المقدمة على البريد الإلكتروني المخصث قبل موعد غايته 10 مايو حتى يتسنى لها المتابعة والتنسيق مع القسم المُختص باليونسكو.

وللتقديم في جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية وللمزيد من المعلومات عنها في موعد غايته 20 مايو (اضغط هنا).

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ما هي جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية؟

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) والتي تأسست عام ٢٠٢٢، وتم تعديلها عام ٢٠٢٣.

وتمنح جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية لأي فرد أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين.

ولفتت منظمة اليونسكو إلى أن لجنة فرز الأعمال تقوم بفحص أهلية المنظمة المرشحة، وصحة الإنجازات، وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المُقدمة.

وأشارت اليونسكو إلى أن جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية تمنح مرة واحدة في السنة بقيمة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى شهادة الجائزة وميدالية.

شروط الحصول على جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية

ويشترط للحصول على جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية المساهمة في التنمية والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء من خلال أنشطة التدريب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس.

وتستهدف جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية اكتشاف ودعم الممارسات الجيدة في مجال تعليم فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت منظمة اليونسكو أنه سيتم اختيار الفائز بجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بعد فرز الأعمال وفقًا لشروط الجائزة والمتمثلة في أن يكون المرشح نجح في: