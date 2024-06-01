انطلاق البطولة الدولية "قاضية" لرياضة الفنون القتالية بنادى مدينتي

تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة...

تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة انطلقت بطولة "قاضية"، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بنادي مدينتي الرياضي، بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب للمنافسة على لقب البطولة وتحسين التصنيف المحلي والعالمي للعبه.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة ،على استضافة وتنظيم كبرى البطولات المحلية والعالمية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة.





قال مصطفي القاضي المدير التتفيذي للبطولة ، أن بطولة قاضية تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشارك في النسخة الثالثة 24 لاعبًا، من بينهم 16 مصري و8 أجانب من جنسيات عربية العراق، والمغرب، والأردن، ومن دول نيجريا، وباكستان، والهند، وأذربيجان، والبرازيل.





الجدير بالذكر بأن تقام 12 مباراة ببطولة قاضية، تبدأ بمواجهة إسماعيل جمال مع عاصم غانم، يليه محمود أحمد مع بيشوي جابر، وعبد الرحمن سيد مع أدهم إيهاب، وستيفين نزيكون مع زكريا بيتشي، وأحمد طارق مع محمد عزام، وعلاء الدين خطاب مع محمد الديب، ولينا فياض مع دينا عثمان، ومحمد الزناتي مع محمد جمال، وإسماعيل خام مع سيركيهان فاليلي، وجوناثان كارلوس تيستا مع محمد سمير، ورياض حمزة مع أحمد السيسي، وراحول راجو مع محمد سالم

شهدت البطوله حضور نجوم الرياضة ونجوم الفن والمجتمع وقيادات وزاره الشباب والرياضة