برشلونة يصدم الاتحاد السعودي ويرفض رحيل أراوخو

رفض هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني فكرة رحيل اللاعب أراوخو بعد تلقيه العديد من العروض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هانسي فليك مدرب برشلونة يرى بأن أراوخو لاعب أساسي في مشروعه القادم، ويريد الاحتفاظ به لمساعدة الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن برشلونة قد يقبل فكرة رحيل اللاعب وذلك في حال وصول عرض أعلى من 133 مليون يورو، خلال الميركاتو الجاري.

وكانت تقارير قد ربطت اسم اللاعب بنادي الاتحاد السعودي الذي أبدى اهتماما كبيرًا بالحصول على خدماته، ضمن خطة دعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

سعود عبد الحميد مطلوب في الدوري الإنجليزي

تلقى النجم الدولي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال السعودي عروضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت الأنباء الواردة من السعودية أن سعود عبد الحميد يتلقى أكثر من عرض احتراف أوروبي، خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الأنباء أن اللاعب يحظى باهتمام الكثير من الأندية الأوروبية بسبب المستوى الراقي والكبير الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة من الهلال والمنتخب السعودي.