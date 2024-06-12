نجم استون فيلا يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

دخل نجم نادي استون فيلا و منتخب البرازيل دوجلاس لويس دائرة اهتمامات نادي برشلونة الأسباني في ظل سعي النادي الأسباني لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد .

وكان نادي برشلونة يضع على قمة أولوياته خلال فترة الانتقالات التعاقد مع لاعب وسط مدافع وكان في المقدمة نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميتش الا ان الوضع المالي ربما يؤثر على قدرة البارسا على استقطاب النجم الألماني الذي لعب لفترة طويلة مع المدير الفني الحالي لبرشلونة هانز فليك .

في حال عدم القدرة على ضم جوشوا كيميتش فان هناك عدد من الاعبين المطروحين على طاولة برشلونة من بينهم نجم وسط منتخب البرازيل ونادي استون فيلا دوجلاس لويس احد لاعب منتخب السليساو الذي يستعد حاليا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يسعى خلالها لاستعادة لقب الكأس من غريمه التقليدي منتخب الارجنتين .

دوجلاس لويس كان أحد اهم لاعبي استون فيلا في بطولة الدوري الانجليزي التي نجح خلالها استون فيلا في الحصول على المركز الرابع وبالتالي العودة إلى منافسات دوري أبطال أوربا مجددا بعد ٤١ عاما من الغياب عن البطولة التي حصل على لقبها عام ١٩٨١.

صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت ان وكيل دوجلاس لويس تواصل مع إدارة البارسا حول فرص ضمه لبرشلونة مؤكدا انه عقد جلسة مع إدارة استون فيلا وان هناك تفهما من جانب إدارة النادي الأنجليزي لبيع لويس الذي يبلغ من العمر ٢٧ عاما وقضى في نادي استون فيلا خمس مواسم .

وحددت صحيفة سبورت المبلغ الذي ستصل اليه صفقة انتقال دوجلاس لويس بحوالي ٤٠ مليون يورو وهو الرقم المبدئي الذي حددته إدارة استون فيلا .