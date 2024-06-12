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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي برشلونة: كوبارسي كان يريد المشاركة في اليورو

كوبارسي ولوبيز
كوبارسي ولوبيز

تحدث ثنائي برشلونة، لوبيز ولامين يامال، عن رد فعل زميلهم كوبارسي بعد استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2024).

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قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2024


وكان كوبارسي صاحب الـ17 عاما استدعي في القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية وشارك في أحد المباريات الودية قبل أن يستقر دي لافوينتي مدرب اللاروخا على استبعاده.

جاء سبب استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا النهائية ليشارك مع المنتخب الاولمبي في أولمبياد باريس، بالإضافة للخوف من تعرضه للإصابة حال مشاركته في بطولتين كبيرتين في سن صغير.

قال فيرمين لوبيز لاعب منتخب إسبانيا عن استبعاد زميله من قائمة اليورو كان صعبا عليه بعض الشئ، مضيفا: كوبارسي شخص عظيم وصديق عظيم.

وتابع  لوبيز: هو حزين بعض الشيء لأنه كان متحمسًا جدًا للمشاركة لكنه صغير جدًا وأمامه العديد من بطولات اليورو المتبقية.

من جانبه قال لامين يامال لاعب برشلونة الذي يستعد للمشاركة مع إسبانيا في بطولة اليورو لأول مرة أن كوبارسي مثل الجميع كان يريد المشاركة في البطولة الأوروبية.

أضاف يامال : في النهاية هذا خبر غير محبب لأن الجميع يريد اللعب في بطولة أوروبية، حاولتُ دعمه منذ أن علمنا باستبعاده، تحدثت معه وهو سعيد ويفكر في القادم.
 

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