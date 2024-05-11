وزير التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم تنفيذ حتى الآن 150 دورة تدريبية على مدار 35 أسبوعًا تدريبيًا بالدورات المخطط بها في الخطة السنوية للتدريب لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام الحالي 2024/2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ 35 من الخطة التدريبية للمحليات سيشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية منهم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات"، بالإضافة إلى دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي"، ودورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات"، ويستفيد من الدورات التدريبية 159 متدربًا من جميع المحافظات.

وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، أوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز سقارة ينطلق دوراته التدريبية غدًا الأحد بدورة "النمذجة واعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات" وهي الدورة التدريبية الجديدة التي تنفذ لأول مرة يستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات التحول الرقمي علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة التعريف بمفهوم النمذجة ومكوناتها وعناصرها وأنواعها وطريقة تطبيقها وكيفية تجميع البيانات والتأكد من صحتها، وتركز الدورة ايضًا علي التعريف بالدراسات المستقبلية وأهدافها، وطريقة إعداد السيناريوهات وأنواعها وطريقة بنائها، وكيفية تصميم النموذج لدعم اتخاذ القرار، عملية صنع القرار والتنبؤ بالنتائج، وتتناول ايضا تعريف الذكاء الاصطناعي وتاريخه وانواعه، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتعريف مفهوم تعلم الآلة وأنواعها، وكيفية التعرف على الصور ومعالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي التعريف بمفهوم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها، وتختتم الدورة بتوضيح مفهوم إنترنت الأشياء وتاريخه وتطوره، وفوائد إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في مختلف المجالات مثل الصناعة، الصحة، الزراعة، والمنازل الذكية، وما هي تحديات ومشاكل إنترنت الأشياء وكيفية التعامل معها، وتقنيات إنترنت الأشياء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية" والتي ينفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تتناول الدورة عدة موضوعات محورية منها التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها ومجالتها، والمبادرات والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 واستغلال الموارد الطبيعية في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعريف أيضاً بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة، والرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم ايضاً خلال الدورة التعريف بالكتب الدورية والقوانين لتطبيق الإلزم البيئي علي المنشأت الصناعية والسياحية والصحية والسكنية والتجارية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة وخطة العمل لإدارتها ومراحلها بكل انواعها، وإدارة أزمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والنتائج والآثار المترتبة عليها، وتختتم الدورة بالتعريف باستشراف المستقبل والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" التي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي VNG تأتي في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 45 متدرب من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة، لافتًا إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن مدخل إلى التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والاثار الاجتماعية، والتحليل المالي، واهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الي التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم، والتحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية، وكيفية إتخاذ القرار.

كما تتناول الدورة نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية، وتكليف المحافظات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، والتعريف بمفهوم إدارة الأصول والهدف منه، والآثار المترتبة لعدم وجود نظام لإدارة الاصول فى الادارة المحلية، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، وتختتم الدورة بعرض لبعض نماذج المشروعات، وعرض التكليفات من فرق المحافظات المختلفة وابداء الملاحظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن دورة "برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي" يستفيد منها 30 متدرب من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلي أن الدورة تستمر لمدة أسبوعين وتركز علي تدريب المتدربين على برنامج الاوتوكاد والتعامل مع جميع أدواته باحترافية والتعريف بالبرنامج الإنشائي وأهميته، والتدريب على جميع أدوات الرسم، ورسم الخطوط العشوائية، وكيفية التعامل مع الماوس ولوحة المفاتيح، ورسم الأشكال الهندسية من "الدائرة، المستطيل، المضلع، المربع"، والتعامل مع أوامر التعديل التي تطرأ أثناء العمل من نقل ونسخ وإزاحة وغيرها، والتعامل مع القياسات المحددة وما هي الخيارات المتوفرة للقياس، والتظليل وكيفية ادخال نص إلى المخطط وكيفية تعديل هذا النص، وأخيرا شرح خيارات الطباعة، وتتضمن الدورة علي تدريبات عملية لتمكين المتدربين لتحقيق الاحترافية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن دورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات" يستفيد منها 28 متدرب من إدارات التنمية الاقتصادية والمشروعات بالمحافظات، وتوضح الدورة التعريف بالإبداع والابتكار والاختراع في القطاع والمؤسسات الحكومية، ومبادئ الإدارة الحكومية الحديثة، والتعريف بالتفكير التصميمي ومبادئه وآلية تطبيقه، والمقارنة بين التفكير التصميمي ودعم إتخاذ القرار ونقاط التوافق والاختلاف في إطار ريادة الأعمال، وتختتم الدورة بورشة عمل تطبيقية لحل مشكلة عامة مشتركة ومرتبطة بالوحدات المحلية باستخدام منهجية التفكير التصميمي.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.