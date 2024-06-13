الخميس 13 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدة قرى في رام الله

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات وقرى شمال وغرب رام الله،  وفقا ل"وفا". 

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اقتحموا قرى بيت سيرا وبيت عور وأبو شخيدم غرب رام الله، كما اقتحموا بلدة بيرزيت وقرى جفنا ودورا القرع وعين سينيا شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين.

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة  وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات، واحتجزت الشابين أمير عتابة، وأيمن عزوفة في جبل أبو ظهير، واعتقلت المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، واعتقلت الشاب صدام أبو ارميله.

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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابا بالرصاص الحي

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