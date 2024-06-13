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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السويد تعتقل شخصين على خلفية حادث إطلاق نار قرب السفارة الاسرائيلية

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، شخصين على خلفية حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، منتصف مايو الماضي، حسبما أعلن المدعي العام السويدي.

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ودفع الحادث الشرطة السويدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية في البلاد.  
وقال المدعي العام راسموس أومان، لوكالة "فرانس برس": "جرى اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما جريمة المساعدة، والتحريض على جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة". 
وأضاف أنه لا يستطيع التعليق على جنس المشتبه بهما أو عمرهما، لأنهما سيخضعان للاستجواب قبل اتخاذ قرار بشأن احتجازهما احتياطيًا. 

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وكانت الشرطة السويدية ألقت القبض على شخص آخر في وقت سابق، للاشتباه بكونه مطلق النار، لكنها أخلت سبيله بعد ذلك.  

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