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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية

الدفاعات الروسية
الدفاعات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فلاديمير، وخامسة فوق بيلغورود.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدة محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت متأخر أمس الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

إحباط هجوم كييف

وجاء في بيان الوزارة أنه "في 12 يونيو، حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكر موقع سبتوتنيك الإخباري الروسي.
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".

 

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