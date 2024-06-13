الخميس 13 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الامريكي: الحوثيون أطلقوا زورقًا مسيرًا تجاه سفينة بالبحر الاحمر

سفينة
سفينة

قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، فجر يوم الخميس، إن زورقاً مسيّراً أطلقه الحوثيون قد أصاب سفينة ترفع علم ليبريا في البحر الأحمر.

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وأضافت في بيان، أن الهجوم الحوثي أدى لتدفق المياه وإلحاق أضرار بغرفة المحرك على السفينة التي ترفع علم ليبريا.
وذكرت القيادة المركزية أن قواتها دمرت 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن، إضافة إلى تدمير مسيّرة أطلقها الحوثيون صوب البحر الأحمر.
وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا أيضاً صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم صوب البحر الأحمر دون أضرار.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".
وقال يحيى السريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية "أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".
وأضاف أن السفينة (توتور) قد تم استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
كما أعلن عن تنفيذ جماعة الحوثي عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل.

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