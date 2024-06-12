تباطؤ معدل التضخم الأساسي في أمريكا إلى 3.3%

انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

كانت البيانات، التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلا من توقعات خبراء الاقتصاد.

انخفضت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

بعد أرقام يوم الأربعاء، أعطى المتداولون في سوق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، بحلول موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وهذا يقارن بنسبة 60% من قبل.

أشاد بايدن بسوق العمل القوية وانخفاض التضخم بينما يسعى لإقناع الناخبين بسجله الاقتصادي في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر.

قام المتداولون الآن بتسعير كامل لخفضين هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG. في السابق كان بين واحد واثنين، بحسب موقع الأسواق العربية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة بلغت نحو 3.3% مقارنة باستطلاع، توقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى نسبته نحو 3.4%.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد التغييرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، 3.4%، أقل من توقعات انخفاض طفيف إلى 3.5%، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أيضًا أن التضخم الرئيسي على أساس شهري كان صفرًا، بينما ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.2% فقط.

الدولار يتجه لأعلى مستوياته في 2024 قبل صدور قرار "الفيدرالي"

الدولار

يتجه الدولار نحو مستوى مرتفع جديد في 2024 قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري يوم أمس للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا مكاسب بنحو 1.2% في تلك الفترة على خلفية نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والاضطرابات السياسية في أوروبا.

ويتداول المؤشر الآن بنحو 0.3% أقل من ذروة هذا العام التي بلغها في 19 أبريل، ومن المتوقع أن ينهي اليوم عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر.