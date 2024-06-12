حركة فتح: أمريكا لم تقدم فعلا حقيقيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الولايات المتحدة لم تقم بأي فعل حقيقي لوقف العدوان على قطاع غزة.

الولايات المتحدة لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال أسهم في تعميق الانقسام لعدم إقامة دولة فلسطينية.

وأشار متحدث حركة فتح، إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب اتخاذ مسار سياسي، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف؛ للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

دعت مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوليت توما، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها.

وأكدت توما - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية، عقب انتهاء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة - ضرورة دعم الوكالة لإعادة أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم، مضيفة أن هناك حاجة لبذل الكثير من الجهد للتوصل لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي.



وقد اختتمت أمس الثلاثاء في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بإجماع المشاركين على أهمية وقف إسرائيل للحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٥٠ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٤٠ شهيداو ١٢٠ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧١٦٤ شهيد و ٨٤٨٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الشهر الثاني على التوالي عمليات قصف ونسف المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونسفت مربع سكني في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح ومربع آخر في حي البرازيل شرق المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خربة العدس و مخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي تل السلطان في مدينة رفح.

وارتقى شهيد وإصابات وصلت الأوروبي باستهداف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة ابو قرقوش شمال رفح.

وقتل جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة ثلاثة مزارعين في مدينة رفح وتم المواطنون من انتشال جثامين متحللة لأعداد اخرى.

وفي خان يونس تواصل القصف المدفعي على شرق المدينة