محامي الشاب المصفوع يكشف مفاجأة عن مطالبة عمرو دياب بتعويض مليار جنيه

قال الدكتور حسين المطعني المحامي بالنقض إنه فوجئ بالفنان عمر دياب يرفع دعوى قضائية ضد الشاب بالتحرش الجسدي، معقبا: “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”

وأضاف المطعني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناه اي تي سي، أنه تقدم بمحضر بلطجة وتنمر ضد عمرو دياب بسبب الصفعة للشاب لأنها ليست الحادثة الأولى لنفس الفنان.

وتابع : “ نقيب محامي الأقصر تحدث مع مجموعة من المحامين وتم تكليفه مع مجموعة من المحامين للدفاع عن الشاب، موضحا: ”طالبنا بمليار جنيه تعويض للشاب وجمعنا مليون جنيه لدفعها كرسوم هذا التعويض لأن المحكمة تشترط دفع 10% من التعويض المطلوب

.وأشار المطعني إلى أن الشاب أخذ أذن من الفنان عمرو دياب أن يتصور معه والفنان قال له فكرني ولما الشاب حاول يفكره صفعه على وجهه، معقبا :"حكايه أن الشاب مش معزوم مش مبرر للضرب أو انه يكون ملطشه".

الشاب المصفوع في حالة نفسية صعبة جدا ولم يأكل منذ 36 ساعة

وأضاف أن الشاب المصفوع في حالة نفسية صعبة جدا ولم يأكل منذ 36 ساعة ولا يتحدث مع أحد ولا يجيب على الهاتف.

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة صفع المطرب عمرو دياب، لأحد معجبيه، قائلا: “عمرو دياب أخطأ ولا مبرر لأن يصفع أحد، حتى وإن كان الشاب تجاوز مساحته الشخصية ولكن رد الفعل فيه تجاوز كبير ومهين”.

محاولات للصلح بعيد عن ساحة القضاء



وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة “etc” الفضائية، أن عمرو دياب استشعر هذا الخطأ وأدرك خطأه وهناك محاولات للصلح بعيد عن ساحة القضاء، لافتا إلي أن وجود تصفية حسابات بين النجوم واستشعرت من بعض الفنانين بشماتة في عمرو دياب.

وناشد الشناوي عمرو دياب أن ينتهي هذا الأمر سريعاً لأنه ليس من مصلحتة أن يستمر الموضوع في القضاء لمدة طويلة أو على السوشيال ميديا.



وأكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب مصاب بهوس السوشيال ميديا، وليس مهووسا بـ عمرو دياب.



ووجهت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج “علامة استفهام”، اللوم للشاب الذي تعرض للصفع، قائلة: " هو من عمل في نفسه كدا ورخص نفسه عشان صورة".



ولفتت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العربإلى أنها تحمل الشاب مسؤولية ما حدث، لأنه تسبب لمشكلة لأسرته بهذا الموقف، معلقة "ما فعله عمرو دياب أهان الصعايدة بعد ضربه لشاب من الأقصر".

وأشارت إلى أن تصرف عمرو دياب كان لائقًا، وذلك بعد تحريره محضرًا ضد هذا الشاب، ولكن ضحية عمرو دياب هو من فعل ذلك بنفسه.