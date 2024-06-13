عمرو دياب| طرح أغنية "الطعامة" كاملة

شارك الهضبة عمرو دياب في الموسم الغنائي الصيفي بـ"الطعامة"، والتي تم طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

روّج عمرو دياب للأغنية مساء أمس عبر مختلف منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الغضب الثائر بعد واقعة الصفعة، لكنه استمر في مرحلته الدعائية لمشاريعه الفينة القادمة.

على صعيد آخر يستعد عمرو دياب لحفله القادم في لبنان، الذي يقام في 15 من يونيو المقبل على مسرح الواجهة البحرية في وسط بيروت، بمشاركة الموسيقي roodge.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا

كان قد أقام عمرو دياب حفل لبناني سابق خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

يُعد حفل لبنان هو الأول بعد أزمة الصفعة التي وجهت سيل من الانتقادات تجاه عمرو دياب، عندما قام بصفع معجب على وجهه حاول التصوير معه في أحد حفلات الزفاف الكبرى.

وكان قد حرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سيلفي مع الفنان في أحد حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة، وأضاف الدفاع أن عمرو دياب دائم التقاط الصور مع معجبيه في أي حدث فني سواء حفلات أو حفلات زفاف.

جاءت ردود الفعل على الواقعة بالهجوم الشديد على عمرو دياب وعليه أن يتحكم في أعصابه خاصة في المناسبات المزدحمة، وأخرى جاءت باللوم على المعجب الذي أصر على التقاط الصورة مع عمرو طوال الفرح وعندما اقترب منه في نهاية وصلته الغنائية وقام بشده من البدلة ليتلقى صفعة غير متوقعة ليتركا المسرح وسط ذهول الحضور.