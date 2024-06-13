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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق  أن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لن يكون مفيد من الناحية الفنية.

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أحمد سليمان يتحدث عن أشرف بن شرقي وملف صفقات الزمالك


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أشرف بن شرقي بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة ولن يكون مفيداً من الناحية الفنية لفريق الزمالك وهناك مصطفى شلبي في نفس مركزه ".

وأضاف:" أرفض عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الزمالك ومن الأفضل البحث عن بديل أخر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل ".

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