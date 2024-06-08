أحمد سليمان يتحدث عن أشرف بن شرقي وملف صفقات الزمالك

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الأنباء المنتشرة حول تعاقد النادي مع أشرف بن شرقي في الفترة الحالية.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي بالانضمام إلى الزمالك في الفترة الحالية بعد انتهاء عقده مع الريان القطري.

وقال سليمان خلال تصريخات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:"كل ما يثار فى السوشيال ميديا بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي مجلس الزمالك لا علاقة له به".

وعن ملف الصفقات “جلسة مرتقبة مع جوميز من أجل معرفة احتياجاته ولم نناقش معه أي أسماء”.

وواصل “جوميز هو من سيختار صفقات الفريق للموسم المقبل وهو مستمر معنا”

وأردف “الزمالك يمر بروح عالية فى الوقت الحالى بين اللاعبين وجوميز المدير الفني”.

وأتم تصريحاته “رغم الأزمة المالية مجلس الزمالك يحاول بقوة لحل كل الملفات وفى المقدمة أزمة القيد”.