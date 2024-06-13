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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب

محمود أبوالدهب
محمود أبوالدهب

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق  أن هناك بعض اللاعبين في منتخب مصر يتعالون على المشاركة مع المنتخب على الرغم من وجود حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"من وجهة نظري لا يوجد أحد يتربص بالمنتخب مع حسام حسن وهناك دعم كبير له من الجميع حتى ينجح في مهمته مع منتخب مصر في الفترة المقبلة ".


وتابع:" هناك بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب الوطني وهو أمر يجب أن يعلمه حسام حسن المدير الفني للمنتخب".

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