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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم

مباراة مصر واثيوبيا
مباراة مصر واثيوبيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي، ستكون في شهر مارس من العام 2025 المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة، في إطار التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

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ولم يتحدد توقيت مباراة المنتخب المصري المقبلة بالتفصيل، ولكنه ستكون في الفترة ما بين يوم 13 مارس 2025، ويوم 19 من الشهر ذاته، وهو الموعد المبدئي للمواجهة القادمة.
ويستضيف ملعب «مكابا الوطني» بمدينة دار السلام في دولة تنزانيا، مباراة إثيوبيا ضد مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا الشمالية "أمريكا وكندا والمكسيك 2026" .
ثم يخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون، وستقام مباراة الجولة السادسة في ستاد القاهرة الدولي.
 

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