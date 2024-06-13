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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: محمد صلاح أنقذ حسام حسن أمام غينيا بيساو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق  أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يلعب دوراً كبيراً في مشوار تصفيات كأس العالم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

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تريزيجيه يتحدث عن محمد صلاح ورأيه في حسام حسن


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن هدف محمد صلاح نجم منتخب مصر في شباك منتخب غينيا بيساو أنقذ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني من هجوم شديد في حالة الخسارة".


وتابع:" محمد صلاح أسطورة كروية لمصر ولن يتكرر ودوره كبير مع منتخب مصر ولا غنى عنه ".

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