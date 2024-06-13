رضا عبدالعال: محمد صلاح أنقذ حسام حسن أمام غينيا بيساو

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يلعب دوراً كبيراً في مشوار تصفيات كأس العالم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن هدف محمد صلاح نجم منتخب مصر في شباك منتخب غينيا بيساو أنقذ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني من هجوم شديد في حالة الخسارة".



وتابع:" محمد صلاح أسطورة كروية لمصر ولن يتكرر ودوره كبير مع منتخب مصر ولا غنى عنه ".