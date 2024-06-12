تريزيجيه يتحدث عن محمد صلاح ورأيه في حسام حسن

أشاد محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب المصري و لاعب طرابزون سبور التركي، بحسام حسن مدرب المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه يريد النجاح بمجموعة اللاعبين الحاليين في المنتخب.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر2:"حسن مدرب كبير ويفهم ويريد فعل شيء لمنتخب مصر ويريد النجاح بالمجموعة الحالية، وان شاء الله ينجح، وجميع اللاعبين يعلموا قيمة المنتخب.

وتابع:" هناك منافسة قوية بالطبع مع عمر مرموش ورمضان صبحي، وهم لاعبين كبار، ولا يوجد فارق بيننا".

وأضاف: "محمد صلاح قائد داخل وخارج الملعب ويريد فعل شيء لمنتخب مصر، والإصابة التي تعرض لها في كأس الأمم الأفريقية كانت قوية ولم يكن يستطع استكمال البطولة، والهجوم الذي حدث لم يؤثر علينا، وقبل مباراة الكونغو تعرضت أنا ومرموش لفيروس من الأكل، وللأسف الظروف لم تساعدنا".

وأختتم: أنا عايش حياتي للكرة فقط بجانب أسرتي وليس لدي بيزنس خاص، ومش فارق معايا النجومية ودايمًا شايف نفسي صغير واللي بيشتغل مش بيستنى تقدير من حد.

