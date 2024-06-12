دفاع النواب: مبادرات القوات المسلحة والداخلية بتوفير السلع المخفضة للمواطنين تنفيذ لتوجيهات رئاسية

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحه ووزارة الد المصريه في تخفيف الأعباء عن المواطنين طوال العام وخصوصاً قبيل عيد الاضحى المبارك ، مؤكداً بأن مبادرات القوات المسلحة ووزارة الداخلية تأتي تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي ببذل مزيد من الجهد لتوفير سلع غذائية مخفضة أو بدون مقابل للمستحقين ، هي .جزء من الدور الاجتماعي الكبير لوزارة الدفاع والشرطه المصريه .

الاستراتيجية الوطنيه

ولفت وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن المسئولية الوطنيه تتجلي في ابهي صورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه التي يحرص عليها الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل والأسر الفقيرة بمظلة حماية اجتماعيه ، سواء باقرار منح وزيادات دورية للدخول والاجور ، أو بالمساعدات العينيه الفورية التي تنفذها قيادات وزارة الدفاع وقيادات الداخليه بتسخير جميع الإمكانيات بكل المحافظات المصرية بهدف ، تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

ووجه إبراهيم المصري وكيل دفاع النواب الشكر لوزير الدفاع وجميع قيادات القوات المسلحه ، والشكر لوزير الداخليه وجميع قيادات الشرطه المصريه ، للاستجابة الفورية بتنفيذ خطة الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة قبيل عيد الاضحي الاسبوع القادم ومايستلزمه من توفير كميات اضافيه من السلع الغذائية وغيرها لتعينه علي متطلبات الحياة .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتسيير اسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية الى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيداً للبدء فى توزيعها بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

مديريات الأمن بوزارة الداخلية

كذلك قامت الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن بوزارة الداخلية ، بتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية «كلنا واحد».