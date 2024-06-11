اليمين المتطرف يكسب انتخابات البرلمان الأوروبي ويدعم المفوضية

شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة تحقيق الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف مكاسب تاريخية في دول رئيسية بالقارة العجوز.

وفي ايطاليا، رئيسة الوزاراء جورجا ميلونى تتصدر قائمة الفوز وتحصل على 24 مقعدا، ويأتي الحزب الديموقراطي على المرتبة الثانية ليحصد 20 مقعدا بالبرلمان، في حين خروج رئيس الوزاء الأسبق مطيو رينزي من البرلمان.

أما رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي فيخسر نصف المقاعد ويحصل على 9 مقاعد.

وفي فرنسا يكتسح حزب التجمع الوطني "اليميني المتطرف" بزعامة مارين لوبان، ليهزم حزب النهضة، المنتمي لإيمانويل ماكرون.



وبدوره أكد إبراهيم يونس نائب رئيس إتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، احتفاظ كل من الحزب الشعبي الأوروبي الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" بالأغلبية في البرلمان الأوروبي اضافة الى تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف .

وأضاف يونس: ان محصلة النتائج الإيجابية تصب في صالح حزب الشعب الأوروبي "يمين الوسط" الأكبر في البرلمان الاوروبي، والحاصل على 183 مقعدا، حيث يؤهل مرشحته "أورسولا فون دير لاين" ان تستمر في موقع الصدارة ورئاسة المفوضية الاوروبية، بدعم من تحالف جورجا ميلوني، لتحقيق نسبة الأغلبية.



باختصار عن الأوروبي:

أدلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا بصوته في الإنتخابات الأوروبية أمام لجنة الاقتراع التابعة لمعهد جيوفاني الثالث والعشرين بشارع روتيللي في مدينة باليرمو بإقليم صقليه.



وخلال مروره باللجنة يصافح الموظفين ورئيس اللجنة والحضور بالمدرسة .

وقد أدلى ملايين الناخبين في مختلف أنحاء أوروبا بأصواتهم السبت و الأحد، في انتخابات البرلمان الأوروبي التي وجهت البرلمان نحو اليمين.

وفي ألمانيا، حقق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة، وفقاً لاستطلاع الرأي وحصر اصوات الناخبين .

واحتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بعد المحافظين، وفقاً للاستطلاع الذي نشرته هيئة البث العامة .

وبحسب الاستطلاع، تكبدت الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسائر.

وفي النمسا على سبيل المثال، تحقق فوز حزب الحرية اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي استند على الاستطلاعات التي أجريت على مدار الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه مع انتهاء التصويت اليوم.

والتوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين يعني أن المجلس قد يكون أقل حماساً للسياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ، بينما سيكون حريصاً على التدابير الرامية للحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد يكون البرلمان أكثر انقساماً، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات: منها روسيا المعادية له والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.

وبدأت الانتخابات يوم الخميس في هولندا وفي دول أخرى يومي الجمعة والسبت، لكن موعد الإدلاء بالجزء الأكبر من الأصوات في الاتحاد الأوروبي هو أمس الأحد، حيث فتحت فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا مراكز الاقتراع، بينما تجري إيطاليا انتخاباتها يومي السبت والاحد.

ويصوت البرلمان الأوروبي على تشريعات مهمة للمواطنين والشركات في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

ويشكوا الناخبون في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ سنوات من أن عملية صنع القرار في التكتل معقدة ومتباعدة ومنفصلة عن الواقع اليومي، وهو ما يفسر في كثير من الأحيان انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت لجان فرز الأصوات من البداية أن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط هو الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي، ما يضع مرشحته الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" لتستمر في موقع الصدارة لولاية ثانية.

وسوف يساعدها في ذلك دعم بعض القوميين اليمينيين مثل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لضمان الأغلبية البرلمانية، وهو ما يمنح ميلوني وحلفاءها المزيد من النفوذ.

وأظهرت النتائج الأولية التي أجرتها مؤسسة يوروب إيليكتس أن حزب الشعب الأوروبي قد حصل على 183 مقعداً في المجمل بزيادة خمسة مقاعد عن البرلمان السابق.

كما اكدت النتائج أن حزب الخضر الأوروبي من بين أكبر الخاسرين في الانتخابات. ويواجه الحزب رد فعل عنيف من جانب الأسر والمزارعين وقطاع الزراعة الذي يعاني ضغوطاً شديدة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي باهظة التكاليف التي تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي فرنسا يتالق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الذي هزم حزب النهضة، المنتمي للوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا.

اما في ايطاليا فقد حققت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني فوزا ساحقا ، حيث تفوق حزبها اليميني المتطرف "أخوة إيطاليا" وتصدر قائمة الأحزاب الايطاليه، لحصوله على 24 مقعدا في البرلمان الاوروبي، ثم ياتي في الترتيب الحزب اليساري الديموقراطى وحصوله على 20 مقعدا، ثم حركة خمس نجوم برئاسة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي 9 مقاعد، يليه حزب تحيا ايطاليا برئاسة وزير الخارجية انطونيو تاياني 8 مقاعد ثم حزب مطيو سابفيني "حزب عصبة الشمال المتطرف" 8 مقاعد ، واخيرا حزب الخضر الذي يحصد 6 مقاعد بالبرلمان الأوروبي.

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