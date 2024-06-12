محلل سياسي: مساحة نتنياهو للمناورة تقلصت.. وجرائم الاحتلال في تصاعد

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن مساحة الحركة لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تقلصت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، ومع ذلك، لا يعني أن الحرب قد توقفت أو أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الأيام المقبلة.

وأضاف حرب خلال مداخلته في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأحداث التي تجري في قطاع غزة وشمال فلسطين تشير في بعض الأحيان إلى زيادة العنف وتصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونأمل، كما يأمل الفلسطينيون والعرب، أن يتم التوصل إلى اتفاق ووقف عمليات القتل المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك جهودًا متعددة على المستوى الدولي للضغط والتوصل إلى وقف إطلاق النار، سواء داخل مجلس الأمن أو من خلال المحاكمات في المحكمة الدولية للعدل والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية، وتتضمن هذه الجهود أيضًا الضغط على الدول الغربية التي كانت تدعم الحكومة الإسرائيلية في بداية هذه الحرب.

وأوضح أن هناك جهودًا عربية كبيرة تبذل لإنقاذ الأوضاع في غزة، بما في ذلك المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة. وهذا يمثل ضغطًا إضافيًا على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن هذه الجهود متراكمة، ولكننا نواجه حكومة إسرائيلية مجرمة تحظى بالحصانة والحماية من قبل الإدارة الأمريكية، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها.