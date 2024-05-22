إبراهيم عيسى: حادثة معدية أبو غالب تكشف مرارة عمالة الأطفال وغياب الرقابة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن حادثة معدية أبو غالب تكشف عن مشكلة عمالة الأطفال وغياب الرقابة، موضحا أن تكرار حوادث المعديات يعود إلى وجود معديات متهالكة وغير آمنة وعدم وجود رقابة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية بهذا الشكل.

وأشار "عيسى" خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن معدية أبو غالب تعكس مشكلة الأولويات المفقودة في الحكومة المصرية، حيث لا تعتبر المعديات من أولويات وزارة النقل.

وأضاف أن أي حادثة معدية لم تلق اهتمامًا كافيًا، ويجب مراجعة أولويات وزارة النقل، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن وللطرق الريفية والمحافظات بنفس أولوية الطرق الإقليمية.

ولفت إلى أن وجود مشكلة في التخطيط والأولويات، حيث تكشف معدية أبو غالب عن مشكلة عمالة الأطفال وفلاحين التراحيل وغياب الرقابة الحكومية، وتكشف أيضًا عن عدم وجود المحليات وعدم تأثيرها في صناعة القرار وأجهزة الدولة، متسائلا لماذا لم يصدر قانون المحليات حتى الآن من البرلمان.

CNN الكاذبة

ونوه في سياق آخر إلى أن الدولة المصرية تتعرض لهجوم واستفزاز في دورها الرائع والمشرف والمتكامل والراسخ والمضيء في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو هجوم على الموقف المصري، وأن التقرير الذي صدر عن "سي إن إن" لا يمت للحقيقة بصلة، حيث يزعم أن مصر تعطل المفاوضات والهدنة، في حين أن مصر تحذر دائمًا من تهجير الفلسطينيين وتدخل رفح الفلسطينية، مؤكدا أن ما جاء في بيان "سي إن إن" بشأن الموقف المصري هو بلاهة ووقاحة.

وتابع: أن من ينتقدوا موقف مصر من البداية فقدوا حياءهم، مشيرًا إلى أن مصر تحارب بقرارها ودفاعنًا عن أرضها وتحتج وترفض واتخذت مواقف احتجاجيه هي من تصل إسرائيل للضغط الإسرائيلي الحالي، الموقف المصري من القضية الفلسطينية يستحق الاعتزاز والشرف والتشرف به وللفخر.