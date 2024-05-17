محاضرة بعنوان "تجريم عمالة الأطفال" ضمن لقاءات ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان تجريم عمالة الأطفال، تحدثت فيها مها بدوي السيد عن المقصود بعمالة الأطفال وهو عمل من هم تحت سن 18 سنة، وعن أسباب الظاهرة من فقر وجهل وتسرب دراسي ومستوى ثقافي متدني، كما ناقشت الأضرار الناتجة عن عمالة الأطفال من نفسية وجسدية وتأثيره على التعليم والثقافة وحرمانه من أن يعيش طفولته، وأشارت إلى القوانين التي قدمتها المنظمات الدولية لحماية حقوق الاطفال وكذلك القوانين التي وضعتها الدولة، في إطار التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المختصة لتجريم عمالة الأطفال.

قسم الفنون التشكيلية ينظم ورش فنية ومسابقات ترفيهية للأطفال بثقافة الفيوم

من جانب آخر، نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة، ورشة فنية من الفوم الملون وخامات البيئة، نفذتها أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية لتنفيذ قطعة من الريف المصري مكونة من غية الحمام والبيوت الريفية والديك البلدى الملون، فيما عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة عددا من الأنشطة المتنوعة بدأت بورشة من الفوم الملون نفذتها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، وتم تنفيذ وردة من الفوم والأكواب البلاستيك، وقدمت عبير ناجى أمينة مكتبة الطفل فوازير ومسابقات ترفيهية بين الأطفال نفذتها هند عبد التواب أمينة مكتبة الطفل، أعقبها ورشة حكى عن قصص ( أنبياء الله ) إعداد سمير حلبى، وتم حكى قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهما السلام، أدارتها رضا محمد عبد الو هاب، بإشراف هناء حسن فرج.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.