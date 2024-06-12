هجمات البحر الأحمر ترفع شحنات النفط والوقود حول أفريقيا 47%

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الثلاثاء، إن شحنات النفط الخام والوقود العالمية التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بين آسيا والشرق الأوسط والغرب ارتفعت 47% منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية

ولجأت السفن لاتخاذ ذلك الطريق رغم طول مسافته لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وكان يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية نحو 12% من إجمالي حركة الشحن العالمية في السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن بيانات تتبع السفن من فورتكسا أظهرت أن نحو 8.7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة سلكت الطريق المار بجنوب القارة الأفريقية يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، ارتفاعا من 5.9 مليون في المتوسط خلال 2023.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن شحنات المنتجات النفطية شكلت معظم هذه الزيادة.

وزادت شركات التكرير في آسيا والشرق الأوسط صادراتها من المنتجات المكررة إلى أوروبا وحولت مسار شحناتها لتسلك جنوب القارة الأفريقية، وهو ما يمثل 29% من حجم الزيادة.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تلقت النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط وآسيا وأرسلت مزيداً من المنتجات إلى آسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن حجم التجارة الأميركية ارتفع في المجمل بنحو الثلث أو ما يزيد قليلا على 600 ألف برميل يوميا عبر هذا الطريق.

أسعار النفط ترتفع بدفعة من توقعات انخفاض المخزونات العالمية

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 82.80 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا أو حوالي 1.2% لتبلغ 78.86 دولار، بحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الخامان دولارا أو أكثر في وقت سابق من الجلسة.

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحديثات لتوقعات التوازن العالمي بين العرض والطلب في 2024.