كيف أثرت توقعات الأوبك على أسعار النفط العالمية؟

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، ارتفاعًا بسبب توقعات بشأن زيادة الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك.

ووفق لوكالة "رويترز"، فبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 %، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 %، لتبلغ عند التسوية 78.10 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا من تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط، مستشهدة بتوقعات للسفر والسياحة في النصف الثاني.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيتخلصون تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

وقال محللو بنك ANZ في مذكرة للعملاء: "على الرغم من إعلانها الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في الإلغاء التدريجي لبعض التخفيضات الطوعية في وقت لاحق من هذا العام، فإن توقعاتها تشير إلى أنه ينبغي قبولها بسهولة من قبل السوق"، مضيفين أن الطلب على النفط من المرجح أن يرتفع، وستقودها الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة.

فيما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وأظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز" أن من المتوقع انخفاض المخزونات بما يزيد قليلا على مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع صدور بيانات من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك، والذي سيتم إصداره اليوم، بجانب إعلان سياسة البنك المركزي الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وكان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة أقوى من المتوقع، حيث خفضت الأسواق توقعاتها بشأن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وتتوقع الآن فرصة بنسبة 50٪ تقريبًا، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية.

ومن المقرر أيضًا صدور أرقام التضخم في أسعار المنتجين والمستهلكين الصينيين خلال اليوم.