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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

500 حاج فلسطيني من ضيوف خادم الحرمين يصلوا إلى مكة

ضيوف خادم الحرمين
ضيوف خادم الحرمين

وصلت طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من دولة فلسطين إلى مكة المكرمة، الأربعاء، البالغ عددهم 500 حاج وحاجة، وسط خدمات متكاملة هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر عدد من اللجان التي عملت على تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم في العاصمة المقدسة.

 

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بينما تستكمل الوزارة، الخميس، استقبال باقي الضيوف من فلسطين البالغ عددهم 2000 حاج وحاجة وسط منظومة من الخدمات هُيئت لهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وعلى تمكينها من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات.

 

كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبتهلين بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، وقد بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ مطلع شهر ذي الحجة الحالي.

 

 

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