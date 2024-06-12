المملكة العربية السعودية تطلق تجربة تاكسي جوي ذاتي القيادة

للمرة الأولى في موسم الحج..

في خطوة مبتكرة وتعزيز للتطور التكنولوجي، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق تجربة تاكسي جوي ذاتي القيادة للمرة الأولى في تاريخها، خلال موسم الحج، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال النقل لتلبية احتياجات المواطنين والزوار.

المملكة العربية السعودية تُحدث ثورة في النقل

ودشَّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

وتضمنت التجربة التي تم تطبيقها لأول مرة بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي مدير الامن العام الفريق محمد البسامي، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات العلاقة؛ إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.

وتقدم هذه التجربة تجربة فريدة ومبتكرة للنقل الجوي، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحكم بالأجهزة عن بعد لتمكين الطائرات من الطيران بشكل آمن وفعال دون الحاجة إلى طيار بشري، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة.

بفضل هذه التقنيات المتطورة، يمكن للركاب الحجز على الطائرات والتنقل بين المواقع المختلفة في المملكة بسرعة وسهولة، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمسافرين خلال فترة الموسم الحجاجي.

وتلعب هذه الخدمة الجديدة دورًا مهمًا في تحسين تجربة الحجاج والمسافرين، إذ تسهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير وسيلة نقل فعالة وآمنة.

من جانبه، أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطوير كافة الخدمات في قطاع الطيران المدني وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله- بتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقق التكامل مع الجهود والخطط التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.



المملكة العربية السعودية تسير على رؤية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والتقنية.

باطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة في موسم الحج، تثبت المملكة تفوقها في مجال التكنولوجيا وتجسد التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار في مختلف المجالات.