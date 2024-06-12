نصائح خالد الجندي لاغتنام ثواب يوم عرفة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن برنامج يوم عرفة يبدأ بقيام الليل وصلاة الفجر والفترة الثانية من أذان الفجر للضحى، قائلا: "افتكر الدنيا بأموالها وثرواتها وكل حاجة فيها متجيش في فضل ركعتين السنة قبل صلاة الفجر".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الفترة الثانية من الحصول على فضل يوم عرفة هو الجلوس فى المصلى وترديد ذكر الله حتى شروق الشمس بربع ساعة وتذكر كل أنواع الذكر وبعد إشراق الشمس تقوم تصلى الضحى ركعتين أو أربعة حتى ركعات تحصل فيها على ثواب عمرة أو حجة كاملة.

وأوضح: "لكل من يريد الحصول على فضل ثواب يوم عرفة، متع نفسك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب من أجله يشفع لك الحبيب، ولا تخاصموا ولا تقاطعوا أحدا ولا تجعل أحد يحول بينك وبين الجنة واجتهد فى عفو الله ومغفرته واجتهد فى طاعات الله".

ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض يوم السبت المقبل بـ"بيوم عرفة" والذي يعد من أفضل أيام الدنيا إذ يتباهى الله بأهل الأرض أمام أهل السماء الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته، كل ما يشغلهم هو رضا الله عليهم ومحبته لهم.

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة فهو يأتي ضمن الأيام العشرة ، إذ يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهم أركان الحج حيث يقع عرفة على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم في سطور:

تعددت الروايات حول تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، ولكن هناك روايتين هما الأكثر تأكيدًا تتمثل في أن سيدنا آدم عليه السلام التقى بالسيدة حواء بعد خروجهما من الجنة فى هذا المكان وتعارفا به لذلك سمي بهذا الاسم

وتقول الرواية الاخرى أن سيدنا جبريل عندما طاف بالنبي إبراهيم ليريه مناسك الحج كان يقول له: اعرفت اعرفت؟ فكان يقول إبراهيم: "عرفت عرفت"، ولهذا سمي بيوم عرفة

وقال أهل العلم إن هذا اليوم له أهمية عظيمة في حياة المسلم وهو يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل. قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

وليوم عرفة فضل عظيم حيث وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل هذا اليوم منها أن النبي محمد قال "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا" وأيضا قول الرسول الكريم "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة" كما أنه يعتبر الركن الأعظم للحج فقد قال رسول الله "الحج عرفة"

وقد أجمع العلماء على أن صيام يوم عرفة فيه رفعة في الدرجات، وتكثير للحسنات، وتكفير للسيئات، كما يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء.. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها " فصوم ذلك اليوم يكفر ذنوب سنة مضت وسنة قادمة.