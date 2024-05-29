خالد الجندي يرد على المشككين: “المسلمون يحرمون عبادة الأصنام لكنهم يقبلون الحجر الأسود”

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على سؤال فتاة حول: "البعض يلوم على الإسلام، فى أنه يحرم عبادة الأصنام، ويقوم المسلمون بتقبيل الحجر الأسود فى الكعبة؟".

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن ما يفعله المسلم فيه امتثال لأوامر الله، وما يفعلونه هذا ما زينته لهم شياطين، لافتًا إلى أن المسلم لا يعرف مصدرًا نأخذ منه الأوامر إلا الله ورسوله، لأن الرسول أخذ من الله.

وأوضح أن تفسير القرآن الكريم يجب أن يكون فيه امتثال لله عز وجل، موضحا: "مقدرش أقول إن المعنى ده هو مراد الله حقيقة، وأي مفسر لأي آية من القرآن دائما بيقول، الله أعلم، التفسير بيبقى اجتهاد دون الوصول إلى النتيجة النهائية".

وتابع: "كل مفسر يفسر القرآن بما تراءى له، وبيبقى مجرد خواطر زي خواطر الشيخ الشعراوي، لا أحد يعلم المراد الحقيقى في تفسير القرآن إلا الله سبحانه وتعالى".