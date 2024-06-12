تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 12 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3120 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3120 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3565 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2674 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2080 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24960 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي : عمليات التنقيب أصبحت أكثر صعوبة

مجلس الذهب العالمي

تكافح صناعة تعدين الذهب للحفاظ على نمو الإنتاج، حيث أصبح من الصعب العثور على رواسب المعدن الأصفر، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي : "لقد شهدنا إنتاجاً قياسياً للمناجم في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4% على أساس سنوي". وأضاف "أعتقد أن الصورة الأكبر، فيما يتعلق بإنتاج المناجم، هي أنه استقر فعلياً في عامي 2016 و2018 ولم نشهد أي نمو منذ ذلك الحين".

ووفقا لبيانات اتحاد التجارة الدولية، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 0.5% فقط في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وفي عام 2022، بلغ النمو 1.35% على أساس سنوي، وكان 2.7% في العام السابق، بينما في عام 2020، سجل إنتاج الذهب العالمي أول انخفاض منذ عقد، حيث انخفض بنسبة 1%.

وقال ريد: "أعتقد أن القصة المسيطرة حالياً، أنه بعد 10 سنوات من النمو السريع منذ عام 2008 تقريباً، تكافح صناعة التعدين لتحقيق نمو مستدام في الإنتاج".

وأوضح أن العثور على رواسب الذهب الجديدة أصبح أكثر صعوبة في جميع أنحاء العالم حيث تم بالفعل استكشاف العديد من المناطق المحتملة.

ويتطلب تعدين الذهب على نطاق واسع كثافة رأس المال، ويتطلب عمليات استكشاف وتطوير كبيرة، ويستغرق في المتوسط ما بين 10 إلى 20 عاماً قبل أن يصبح المنجم جاهزاً للإنتاج، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

حتى أثناء عملية الاستكشاف، فإن احتمالية تقدم الاكتشاف إلى تطوير منجم منخفضة، حيث يحتوي حوالي 10% فقط من اكتشافات الذهب العالمية على ما يكفي من المعدن لتبرير التعدين.