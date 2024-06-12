بعد تأجيلات عديدة.. انطلاق تصوير مسلسل Euphoria الموسم الثالث (تفاصيل)

أنطلق صناع وأبطال مسلسل "Euphoria" في تصوير الموسم الثالث المنتظر بعد تأجيلات كثيرة، بإنضمام نجوم العمل الأصليين ومن إنتاج شركة HBO.



تفاصيل مسلسل Euphoria

ويعتبر "Euphoria" واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية شعبية في السنوات الأخيرة، بفضل قصته الجريئة وأداء فريق العمل المتميز.

مسلسل Euphoria الموسم الثالث

يعود المسلسل بمشاركة أبطاله الأصليين، وأبرزهم زندايا وسيدني سويني، وإيريك دين، وأليكسا ديمي، وجاكوب إيلوردي، وباربي فيريرا، وستورم ريد، وهانتر شيفر، وألجي سميث، وسيدني سويني وكولمان دومينغو.

لم يتم طرح موعد رسمي للعرض الأول للموسم الثالث من Euphoria حتى الآن، ولكن وفقًا لرئيس شبكة HBO كيسي بلويز، لن يعود العرض إلى الشاشة حتى عام 2025 على الأقل.

كان من المتوقع أن يصل العرض في عام 2024، ولكن تم تغيير الجدول الزمني الأصلي للإنتاج بسبب التأخيرات المرتبطة بالإضراب في هوليوود والآن مع إعادة كتابة النص، فإن عام 2025 ليس مضمونًا.

مسلسل Euphoria الموسم الثالث

أحداث مسلسل Euphoria

تدور أحداث مسلسل "Euphoria " في مدينة لوس أنجلوس، حيث تروي قصة مجموعة من المراهقين الذين يواجهون تحديات عديدة منها الإدمان والمخدرات والعلاقات الرومانسية المعقدة.

وتعتمد القصة على شخصية رو "زندايا"، وهي مراهقة ذكية وموهوبة، ولكنها تعاني من إدمان المخدرات والاكتئاب، تحاول رو التغلب على إدمانها، ولكنها تواجه تحديات عديدة، بما في ذلك صديقها جاكسون "جاكوب إلوردي"، مدمن المخدرات، وكذلك محاولة التصالح مع والدها نيل "بيلي لورد"، الذي تركها عندما كانت طفلة، وفي نهاية المطاف، تضطر رو إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبلها.

مسلسل Euphoria الموسم الثالث

الموسم الثاني EUPHORIA

وعرضت قنوات HBO الموسم الثاني من مسلسل 'Euphoria' في بداية عام 2022، بعد تأخر عامين كاملين بعد عرض الموسم الأول عام 2019 وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أجبر فريق الإنتاج على تأخير تصوير أحداث المسلسل المثير للجدل، وتدور أحداث العمل حول حياة طلاب الثانوية ومشاكلهم، بما فيها من مراحل تعارف على النفس، والمخدرات، والجنس، والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والحب، والصداقة وغيرها.

مسلسل Euphoria الموسم الثالث

جوائز الإيمي لمسلسل EUPHORIA

وحقق الجزء الثاني من مسلسل 'Euphoria' نجاحًا ساحقًا، ظهر واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد عرض كل حلقة والجدل والآراء المتباينة التي كتبها الجمهور خاصة فئة المراهقين، وهي الفئة الموجه المسلسل في الأصل، كما رشحت الجماهير عدد من أبطال المسلسل لنيل جوائز الإيمي المخصصة للمسلسلات التلفزيونية، كأفضل ممثلة وأفضل ممثل، وأفضل مسلسل درامي وغيرها.

مسلسل Euphoria الموسم الثالث

أبطال مسلسل Euphoria

ومسلسل "Euphoria" من بطولة الفنانة الشابة الشهيرة بطلة أفلام سبايدر مان الأخيرة "زيندايا"، والتي أصبحت أصغر ممثلة تحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في مسلسل درامي، وذلك عند دورها في الجزء الأول من مسلسل "Euphoria"، ويشاركها في بطولة المسلسل الشهير هانتر شيفر، وسيدني سويني، وجاكوب الوردي، وأليكسا ديمي، وباربي فيريرة، والمسلسل من إنتاج مغني الراب “درايك” ومنسق الأسطوانات Future The Prince وقناة HBO الأمريكية، ومن كتابة سام ليفينسون.