المنيا تتابع سير العمل بالوحدات الصحية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتطبيق الجزاءات حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، انتظام سير العمل بالوحدات الصحية بقريتى بنى مهدى، والمطاهرة البحرية، التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان، وذلك للإطمئنان على تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، ومدى توافر المستلزمات الطبية، والطعوم ، والأمصال، وتواجد الأطقم الطبية لتأدية الخدمة للمواطنين .

وفي مركز سمالوط شمال المنيا ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، الخدمات المقدمة بالوحدة الصحية بجبل الطير ، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني خالد ، خلال الإحتفالات المقامة بمنطقة جبل الطير، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة ، ومدى توافر الأمصال وغيرها من الخدمات الطبية ، وخاصة وأن الوحدة الصحية تعمل علي مدار 24 ساعة.

كما تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بني حرام ، وذلك للتأكد من توافر الطعوم والأمصال ، والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد الطاقم الطبي، و توزيع ألبان الأطفال طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، مشدداً ، علي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالقطاع الطبي بمركز ديرمواس.

وتفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، سير العمل بالوحدة المحلية لمجلس قروي حلوة ، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة.