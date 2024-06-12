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الأربعاء 12 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، برئاسة فتحي عبد العال مدير المديرية، تنفيذ الحملات التفتيشية على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم البلدية والأسماك والدواجن، والمعروض من المنتجات الغذائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة.

مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا 

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصا على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي 

وقال الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 423.450 كيلوجراما لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين ، وذلك خلال 50 حملة تفتيشية بالأسواق ، على مستوى المحافظة.

نفذت منذ بداية يونيو الجارى ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، والجهات المعنية، مشيرا ، إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات ، وتحرير 69 محضرا، وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وفي سياق آخر، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ذبح 3971 رأس ماشية بالمجازر، تحت الإشراف البيطري الكامل في 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة ، مؤكدا،  المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الإنضباط وردع المخالفين ، للحفاظ على صحة المواطنين.

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