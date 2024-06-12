الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

محسب: تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في فتح قنوات اتصال بين الشباب والدولة 

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن هذا الكيان الوطني نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، كما أنها نجحت في فتح قنوات اتصال بين الشباب والدولة ومؤسساتها بعد عقود من الجفاء.

txt

النائب أيمن محسب: الدعم المصري للقضية الفلسطينية لم يتوقف منذ 1948 وحتى الآن

txt

النائب أيمن محسب: قرار وقف إطلاق النار بغزة يأتي في توقيت مهم

وقال "محسب"، إن التنسيقية نجحت أيضا في تعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم بقوة داخل مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن التنسيقية قدمت سياسة برؤية مختلفة، حيث عززت مشاركة الشباب بشكل عملي في صناعة القرار، وممارسة العمل العام.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في كافة القضايا.

واختتم النائب أيمن محسب حديثه قائلا:" أتمنى لكيان التنسيقية مزيدا من النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة،  ولدينا من الثقة في الكيان ما يجعلنا مؤمنين بقدرته على تطوير أدائه بما يتناسب مع تحديات المرحلة ومتطلباتها.

 

الجريدة الورقية