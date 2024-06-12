صور|ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر لسهولة امتحاني "الاقتصاد والإحصاء"

وسط حالة من الرضا عن مستوى امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء في الأقصر، أبدى طلاب الثانوية العامة فرحتهم لسهولة الامتحانات في ثاني أيام سباق الثانوية العامة.

وأكد الطلاب أن الامتحانات كانت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعض النقاط كانت في مستوى الطالب المتفوق في مادة الإحصاء، مشيرين إلى أن سهولة الامتحانات وخاصة أن امتحانات اليوم هي ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة قبيل إجازة عيد الأضحى، ستتيح لهم فرصة الفرحة بالعيد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، دكتور صبري خالد، أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.

وكان المستشار مصطفى ألهم اطمأن في بداية انطلاق أعمال الامتحانات على توفير كل الإمكانيات والإجراءات التأمينية، ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات، وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

