طريقة تحضير آيس كريم بالمستكة والفستق| نكهة فريدة بقوام غني ومقرمش

آيس كريم بالمستكة والفستق هو واحد من أشهى الحلويات التي تجمع بين نكهة المستكة العطرية والفستق الغني والمقرمش، ويتميز هذا النوع من الآيس كريم بطعمه الفريد والمميز الذي يستحضر نكهات الأصالة والتراث في كل لقمة. بفضل المستكة التي تضيف لمسة من النكهة الشرقية المميزة والفستق الذي يضفي قواماً فريداً وطعماً لذيذاً، يصبح هذا الآيس كريم خياراً مثالياً لتبريد صيفك وإضافة لمسة فاخرة إلى قائمة الحلويات الخاصة بك. في هذه الوصفة، نقدم لك كيفية تحضير آيس كريم المستكة والفستق بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية لضمان الحصول على نتيجة مثالية ترضي جميع الأذواق.





طريقة عمل آيس كريم المستكة والفستق

المكونات:

- 2 كوب كريمة خفق ثقيلة

- 1 كوب حليب كامل الدسم

- 3/4 كوب سكر

- 4 صفار بيض

- 1/2 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة (يمكنك طحنها مع قليل من السكر لتسهيل العملية)

- 1/2 كوب فستق مطحون (غير مملح)

- 1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)





خطوات التحضير

1. تسخين الحليب والكريمة

- في قدر على نار متوسطة، ضعي الحليب وكريمة الخفق وسخنيهما حتى تبدأ الأطراف في الغليان.





2. تحضير خليط البيض والسكر

- في وعاء، اخفقي صفار البيض مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا وفاتح اللون.





3. دمج الخليطين

- أضيفي تدريجيًا الحليب الساخن إلى خليط صفار البيض والسكر مع التحريك المستمر لتجنب تجمد البيض.

- أعيدي الخليط إلى القدر وضعيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثخن الخليط بما يكفي لتغليف ظهر الملعقة.





4. إضافة المستكة

- أضيفي المستكة المطحونة إلى الخليط وحركي جيدًا حتى تذوب بالكامل.





5. تبريد الخليط

- ارفعي الخليط عن النار ودعيه يبرد قليلًا، ثم ضعيه في وعاء وضعيه في الثلاجة حتى يبرد تمامًا (حوالي 4 ساعات أو طوال الليل).





6. تحضير الآيس كريم

- بعد أن يبرد الخليط تمامًا، اسكبيه في ماكينة الآيس كريم واتبع تعليمات الجهاز لتحضير الآيس كريم.





7. إضافة الفستق

- أثناء تحضير الآيس كريم في الماكينة، أضيفي الفستق المطحون وماء الورد (إن رغبتِ) خلال الدقائق الأخيرة من الخلط.





8. التجميد النهائي

- بعد أن يصبح الآيس كريم جاهزًا، انقليه إلى وعاء محكم الإغلاق وضعيه في الفريزر لمدة 2-4 ساعات حتى يتماسك أكثر.





التقديم:

- قدمي آيس كريم المستكة والفستق في أكواب التقديم وزينيه بالفستق الكامل أو المجروش حسب الرغبة.