استهداف سفينة بريطانية جنوب غربي الحديدة باليمن

على وقع التوتر غير المسبوق الذي تشهده المنطقة منذ بدء تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تستمر الحوادث في البحر الأحمر الذي لم يهدأ بدوره.

فقد أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية اليوم الأربعاء بأن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الشركة في مذكرة إلى أن "السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها عادة الحوثيون ".

عشرات الهجمات

يذكر أنه منذ 19نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي عشرات السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يبحثان جهود تهدئة التوترات على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الجهود المبذولة والرامية إلى تهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال أوستن -في منشور عبر منصة (إكس)-: "محادثاتي مع جالانت ركزت على مخاوفي بشأن التوترات على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية".

وحول التطورات في غزة.. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن الوزيرين اتفقا على أن المسؤولية تقع على عاتق حماس لقبول الصفقة، فيما أكد أوستن دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل واتفاق تبادل المحتجزين والأسرى.

اشتعال حرائق في شمال إسرائيل بعد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اشتعال حرائق فى عدة مناطق بالشمال بعد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، قبل ساعات، إن صافرات الإنذار تدوي في كل المدن والقرى بالشمال، بعدما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك رشقات صاروخية مُكثفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

(يونيسف): ثلاثة آلاف طفل يواجهون خطر الموت بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، أن ما يقرب من ثلاثة آلاف طفل يعانون من سوء التغذية ويواجهون خطر "الموت أمام أعين أسرهم"، مشيرة إلى أن هجوم رفح أدى إلى فصلهم عن العلاج، فيما لا يزال العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، لفتت الـ(يونيسف) إلى التحسن الطفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما ينخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، مما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية.

وقالت أديل خضر: إن تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال - بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض - كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، ومع ذلك، لا يزال هذا الدمار مستمرا، مضيفة أنه "مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم".

وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن اليونيسف لديها المزيد من الإمدادات الغذائية المجهزة مسبقا للدخول إلى قطاع غزة إذا سُمح بذلك، مشددة على الحاجة إلى ظروف تشغيل أفضل على الأرض يتم من خلالها زيادة الأمان وتقليل القيود.. إلا أنها أكدت أنه "في نهاية المطاف، ما يحتاجه الأطفال بشدة هو وقف إطلاق النار".